Zes katten en kanarie komen om bij woningbrand in Anderlecht

De brand brak zaterdagavond om 17.30 uur in een driegevelwoning in de Rabelaisstraat in Anderlecht uit. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond de aanwezige bewoonster al buiten. Zij had rook ingeademd en werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer kon ook drie honden, één kat en een chinchilla uit de woning halen. De kat en het knaagdier werden behandeld met zuurstof en alle huisdieren werden opgevangen door een buurvrouw. In de woning trof de brandweer wel nog minstens zes dode katten en een kanarie aan als gevolg van de brand.