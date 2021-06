Zes jongeren doorverwezen voor hun rol bij gefilmde groepsverkrachting

Ontplofte step is al vierde incident met batterijen in Brussel in week tijd: brandweer waarschuwt voor gevaren

6 juni In een flat aan de Leuvensesteenweg in Evere is vanochtend de batterij ontploft van een elektrische step die aan het opladen was. De step kon geblust worden maar de bewoner van de flat liep eerstegraadsbrandwonden op. Volgens de brandweer is het al het vierde incident met batterijen op 8 dagen tijd.