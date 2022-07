Zes jaar gevraagd na steekpartij in centrum van Brussel

Op 21 februari raakte de man in een discussie verwikkeld in een café in de Auguste Ortsstraat, vlakbij de Beurs. Hij had geweigerd een glas te drinken met twee landgenoten en dit had voor spanningen gezorgd. De man verliet een half uur het café om vervolgens terug te komen en zich vlakbij zijn twee rivalen te zetten. De discussie hervatte en de drie gingen naar buiten. Daar greep de beklaagde een mes en stak hij een van de twee anderen 3 keer. Het slachtoffer liep hierbij een geperforeerde long op.“Maar het slachtoffer had me eerst bedreigd met een mes”, verweerde hij zich tegen de politie. Volgens het parket was de man na de eerste ruzie met voorbedachte rade teruggekeerd naar het café om de ruzie te beslechten. Volgens de verdediging ging het om uitlokking en daarom wordt een straf met uitstel gevraagd. Uitspraak op 29 juli.