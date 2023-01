Zeldzame wasbeer gespot in Sint-Pieters-Woluwe: “Geen goed nieuws voor onze biodiversiteit”

Na de vos die begin deze maand werd gespot, laat nu ook een ander opmerkelijk zoogdier zich zien in Brussel. Vorige maand werd immers een wasbeer vastgelegd op camera in de gemeente Sint-Pieters-Woluwe. “Een zeldzaam geval”, weet Olivier Beck, bioloog bij Leefmilieu Brussel. “In 2022 werden er twee gespot, en in 2019 was er eentje in het Zoniënwoud. De jaren ervoor werd er af en toe eentje opgemerkt, al dan niet als slachtoffer van het verkeer. Algemeen gezien gaat het om een handvol waarnemingen in het Brussels Gewest.”

Normaal begeven de wasberen zich in de buurt van bossen of grote parken. Maar het gemaskerde diertje in Sint-Pieters-Woluwe werd op beeld gelegd in de buurt van metrohalte Montgomery. Heel dicht bij de mensen dus. “In elke populatie zijn er wel enkele exemplaren die minder schuw zijn dan de rest”, zegt Beck. “Die durven wel eens op ontdekking gaan in de stad. De wasbeer in kwestie werd ook ‘s nachts gezien, een rustiger moment waarop hij ongestoord kon rondlopen.”

Volledig scherm © Tom Belgy

Bedreiging

Maar hoe raken de wasberen in Brussel? “Eigenlijk komen de dieren van nature niet voor in Europa”, legt Beck uit. “Ze zijn eigen aan Noord-Amerika. De wasberen die hier worden aangetroffen, zijn ontsnapt of vrijgelaten uit dierentuinen of door mensen die ze als huisdier hielden. In Wallonië worden er regelmatig aangetroffen. Waarschijnlijk komen ze ook van daar naar Brussel via het Zoniënwoud, een natuurlijke corridor tussen de hoofdstad en het zuiden van het land.”

Het is echter geen goed nieuws dat de kleine beren hier zijn neergestreken. “Ze vormen een bedreiging voor onze biodiversiteit. Het zijn jagers die zich voeden met wat ze op de bodem kunnen vinden: kleine vogeltjes, reptielen, amfibiën of kleine zoogdieren. Maar onze soorten hebben het tegenwoordig al moeilijk genoeg. Dat er nog eens een extra roofdier bijkomt, is heel slecht nieuws voor hen.”

Val

Daarom probeert Leefmilieu Brussel de wasbeer te vangen. “Eigenlijk is dat een verplichting van de Europese Commissie, om invasieve soorten tegen te houden”, verduidelijkt Beck. “Daarvoor werken we samen met een opvangcentrum in Limburg dat de nodige expertise heeft. In overleg met de buurtbewoners plaatsen ze een val met aas, die dichtklapt wanneer de wasbeer erin zit. Eenmaal gevangen wordt het dier zo snel mogelijk opgehaald. Dierenwelzijn is daarbij prioritair, we willen de wasbeer zo weinig mogelijk stress bezorgen. Nadien wordt die overgeplaatst naar een dierentuin. We gaan er dus zeker niet op jagen.” Voorlopig is de wasbeer in Sint-Pieters-Woluwe wel nog op vrije voeten.

“Het is belangrijk om er vroeg bij te zijn”, besluit Beck. “Als het slechts om enkele exemplaren van een invasieve soort gaat, is het makkelijker om hun verspreiding tegen te houden. Situaties zoals met de halsbandparkieten, die tegenwoordig in grote aantallen aanwezig zijn in het Brussels Gewest, willen we vermijden.” Wie een wasbeer in de tuin zou opmerken, kan contact opnemen met de groendienst van de gemeente in kwestie. Wasberen in parken of bossen kunnen gemeld worden bij Leefmilieu Brussel.

