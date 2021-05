Zeker 1.500 aanwezigen op Flageyplein, politie grijpt nog niet in

vrouwenvoetbal super league Justien Odeurs (RSCA) wil zo snel mogelijk die titel: “Thuis of op verplaat­sing, door corona maakt dat niets uit”

6 mei Anderlecht kan zaterdag een grote optie nemen op een vierde titel op rij. Voorwaarde is wel dat het dan thuis in play-off 1 Gent Ladies klopt. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want de laatste weken is punten pakken niet meer zo vanzelfsprekend voor de landskampioen.