Ze kochten en verhuurden minderjarige meisjes. Maar nu is het rijk van de 'bende zonder grenzen' over: tot elf jaar cel

25 juni Wat al enkele jaren bekend was, is nu ook officieel goedgekeurd door de Brusselse regering: vanaf 2030 zijn dieselauto’s niet meer welkom in het Brussels Gewest, vanaf 2035 is de benzine- en LPG-uitstap een feit. “Een belangrijke beslissing om de gezondheid van de Brusselaars te beschermen en de gewestelijke klimaatdoelstellingen te behalen.”