Zaak tegen topadvocaat Olivier Martins eindigt op een sisser: “Seponering bij gebrek aan aanklacht”

Schoten

De poging om Mohamed Benabdelhak te bevrijden, vond op 13 april 2014 plaats. Die avond boden zich rond 20.15 uur vier daders aan aan de gevangenispoort in Sint-Gillis. Ze deden zich voor als politieagenten. Ze reden met een Volkswagen Golf met een blauw zwaailicht erop en droegen rode politie-armbanden. Toen het personeel hen niet binnenliet, reed de auto weg en beukte even later een bestelwagen de poort in. Waarna de overvallers het veiligheidssas binnendrongen en met machinegeweren het vuur openden. Toen de cipiers het sas aan de binnenkant niet wilden openen, gijzelden ze even een verpleegster. En toen ook dat niets opleverde, reden ze weer weg. Ze schoten op de achtervolgende politiewagen. De agenten moesten hen laten gaan toen ze ook andere weggebruikers in gevaar brachten. De twee vluchtauto’s werden later uitgebrand teruggevonden.

Wapengekletter

Onderzoek wees vlug in de richting van gevangene Benabdelhak, die drie maanden eerder was opgepakt in Brussel. Hij was op de vlucht na een zware veroordeling in Frankrijk voor drugsfeiten en een gewelddadige ontsnapping. Zijn uitlevering aan Frankrijk was nakende en dat zag de internationale drugstrafikant niet zitten. Daarom wilde hij ontsnappen. In zijn bekende stijl, met veel wapengekletter. Opmerkelijk is dat hij de avond van zijn ontsnappingspoging bezoek had gekregen van een 31-jarige advocate uit Parijs die geregeld samenwerkt met Martins. Dat bezoek vond plaats in een lokaal aan de voorkant van de gevangenis, van waaruit de gedetineerde makkelijker kon ontsnappen dan vanuit zijn cel. De advocate werd een tijdje later op vraag van het Belgische gerecht ook gearresteerd, samen met nog een vrouw en twee mannen. Het ging om Mohamed Benabdelhak zelf, zijn advocate, Jérémy B. en Djawed A. De 31-jarige advocate, I., werd aan België overgeleverd maar hier vrijgelaten onder voorwaarden. In het voorjaar van 2017 werden dan strafpleiter Olivier Martins, en restauranthouders Luigi en David M. opgepakt en in verdenking gesteld omdat ook zij een rol zouden gespeeld hebben in de ontsnappingspoging. Martins werd na enkele dagen onder elektronisch toezicht geplaatst, alvorens onder voorwaarden te worden vrijgelaten.