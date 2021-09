Zaak matchfixing opnieuw voor rechter: vrijdag pleit advocaat spilfiguur Veljkovic

In juli 2019 sprak het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) sancties uit wegens competitievervalsing in KV Mechelen - Waasland-Beveren in maart 2018. Veljkovic kreeg als makelaar een schorsing van tien jaar opgelegd, Walter Mortelmans mocht een jaar effectief zijn beroep niet uitoefenen - zijn schorsing is in de praktijk dus al afgelopen. Vanroy werd voor zeven jaar geschorst. Andere bestuursleden van KV Mechelen zoals Olivier Somers en Thierry Steemans en ex-voorzitter Johan Timmermans kregen tien jaar. Ze dienden elk een annulatieberoep in tegen het vonnis van het BAS.

Onpartijdig en onafhankelijk

De verdediging van Walter Mortelmans beet de spits af. “Mijn cliënt heeft zijn beroep wereldwijd een jaar lang niet mogen uitoefenen. Dat is overduidelijk een straf. Dit kan enkel worden opgelegd door een onafhankelijke en onpartijdige instantie. In casu was dit niet het geval, niet bij de geschillencommissie en niet bij het BAS Daarom hebben we dit annulatieberoep ingediend”, pleitte zijn advocaat. Vrijdag pleit meester Kris Luyckx voor Dejan Veljkovic. Voor aanvang van de zitting blikte hij al vooruit. “Het komt erop neer dat we zeggen dat het BAS in het verlengde van de Geschillencommissie van de voetbalbond slecht werk geleverd heeft”, zegt meester Kris Luyckx, die Veljkovic verdedigt. “Dit gaat niet over de grond van de zaak, maar het BAS heeft verkeerde analyses gemaakt en regels of procedures geschonden. Wij roepen manifeste nietigheidsgronden in. Ik geef het een goede kans op slagen.”