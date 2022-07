‘Your Place for Now’: Pop-upwinkel met Mexicaanse toets opent weldra de deuren in Jette

Fabienne Sampermans werd met haar zaak ‘Your Place for Now’ geselecteerd door hub.brussels om intrek te nemen in de pop-up in Jette. In haar winkel biedt ze mode-, design- en interieurartikelen aan, ontworpen door jonge, beloftevolle designers. Op termijn wil de Brusselse uitbaatster graag uitbreiden naar een concept-store, waar elk jaar een ander land in de kijker wordt gezet.

“In de zomer van 2020 ben ik begonnen met een pop-upwinkel in Knokke. Nadien zijn we naar Antwerpen verhuisd”, vertelt ze. “De winkel in Jette is een laatste test, om te kijken of we met onze concept-store kunnen doorgaan. Voor de collecties werk ik samen met jonge, beloftevolle designers, die ook kennis hebben van ambachten. Ik ben gepassioneerd door reizen, en ga op zoek naar speciale spullen die niet makkelijk te vinden zijn. Dat vraagt wel wat voorbereiding. Ik leg op voorhand contact met bepaalde designers, maar tijdens de reis ontmoet ik ook wel anderen.”

Volledig scherm Uitbaatster Fabienne Sampermans: “Ik ben gepassioneerd door reizen, en ga op zoek naar speciale spullen die niet makkelijk te vinden zijn”. © Fabienne Sampermans

Het thema van dit jaar is Mexico. “Daar was ik twee jaar geleden mee begonnen, maar door de Covidcrisis kon ik daar toen niet mee verdergaan.” In die periode werkte Fabienne voor de winkels in Knokke en Antwerpen samen met voornamelijk Waalse en Brusselse artiesten, die in Vlaanderen nog niet bekend waren. Het werk van enkelen onder hen behoort ondertussen tot de vaste collectie van ‘Your Place for Now’. “Maar voor de toekomst is het de bedoeling dat ik jaarlijks nieuwe ontdekkingen uit een ander land presenteer in de winkel.”

De pop-upwinkel opent volgende week vrijdag de deuren, en is te bezoeken tot eind oktober.

