Yassine Mahi (32), die een week geleden agent doodstak, blijft nog zeker maand in de cel

Mahi zelf was niet aanwezig in het Brusselse justitiepaleis voor de zitting van de raadkamer. Op 10 november ging hij twee agenten te lijf in de Aarschotstraat. Thomas Monjoie (29) overleefde de aanval niet. Zijn collega Jason P. (23) raakte gewond. Mahi vluchtte weg maar werd even verder door een patrouille onderschept. Hierbij werd hij geraakt in een arm en been. “Zijn toestand is stabiel maar hij verblijft nog in het ziekenhuis”, klinkt het bij bronnen dichtbij het dossier. Zijn advocaat Harold Sax was wel aanwezig. “Ik geef geen commentaar”, klonk het resoluut. Mahi werd maandagvoormiddag verhoord door de onderzoeksrechter, maar dit duurde slechts enkele minuten. Door de beslissing van de raadkamer blijft hij zeker nog een maand in de cel, als zijn advocaat geen beroep aantekent tegen de beslissing. Die kans is echter miniem.