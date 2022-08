Woningbranden blijven aanhoudend probleem in de hoofdstad, NV-A vraagt gecoördineerde aanpak: "Al 219 branden in 2022"

In 2020 was er sprake van maar liefst 983 woningbranden in het gewest, met als uitschieters de gemeenten Brussel-Stad (181), Schaarbeek (99) en Molenbeek (89). In 2021 waren er 580 woningbranden, met opnieuw Brussel-Stad als koploper (123), gevolgd door Schaarbeek (56) en Anderlecht (50). Voor 2022 staat de teller voorlopig op 219 branden. “Deze cijfers zijn veel te hoog”, reageert Mathias Vanden Borre (N-VA). De partij vraagt daarom om actie te ondernemen.

Krakers

Eén van de oorzaken is volgens Vanden Borre dat er een groot aantal verloederde, laag-kwalitatieve en leegstaande woningen is Brussel. “Het risico op branden neemt natuurlijke toe in dergelijke woningen.” Vaak zijn er ook krakers betrokken bij zulke woningbranden. “Ook dat is niet onlogisch”, gaat het parlementslid verder. “Krakers nemen hun intrek in panden die daarvoor niet geschikt zijn, met brandgevaar als gevolg. Het probleem is dat het kraken van panden – nochtans een ernstige inbreuk op het eigendomsrecht – al jarenlang gedoogd wordt door de Brusselse regering.”