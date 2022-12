Woning onbewoonbaar na dakbrand

Het vuur in de woning werd omstreeks 04.15 uur opgemerkt. Toen de brandweer ter plaatse kwam, bleek het te gaan om een felle dakbrand die in volle ontwikkeling was. Zowel de bewoners van het pand als die van de aanpalende woningen werden geëvacueerd, terwijl de brandweer het vuur te lijf ging. De brandweerlui konden vermijden dat de brand oversloeg naar de aanpalende woningen maar de schade aan de getroffen woning is aanzienlijk. Die is dan ook onbewoonbaar. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk, aldus nog de brandweer.