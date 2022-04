Woning met vijf verdiepingen loopt zware schade op bij brand: 20 bewoners op straat

Vorst Verdachte van mesaanval­len in Dudenpark blijft aangehou­den

De man die afgelopen weekend twee vrouwen zou hebben aangevallen met een mes in het Dudenpark in Vorst, is door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst. Dat meldt het Brusselse parket dinsdag. “Hij werd in verdenking gesteld voor afpersing met wapen, poging afpersing met wapen, slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg, en verboden wapenbezit.”

12 april