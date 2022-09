Woning beschoten in Sint-Joost-ten-Node, kogelhulzen aangetroffen op straat

“Deze nacht rond 03.00 uur werd de politie van de zone Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node) opgeroepen voor ontploffingen in de Warmoesstraat”, zegt parketwoordvoerster Willemien Baert. “Bij hun aankomst ter plaatse hebben ze vastgesteld dat er meerdere schoten werden afgevuurd in de richting van een woning. Het labo van de federale gerechtelijke politie is ter plaatse gegaan. Er werd niemand gewond. Een aantal personen werden verhoord maar momenteel werd er nog niemand gearresteerd.”

Volgens Sudpresse werden ter plaatse ook kogelhulzen aangetroffen en had er ongeveer een uur voor de schietpartij een discussie tussen twee groepen mensen plaatsgevonden op dezelfde plek. Of er een verband is tussen die discussie en de schietpartij, is nog niet duidelijk.