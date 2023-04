Woelige nacht in Brussel: daklozen gaan op de vuist, gevolgd door een schietpartij

In Sint-Jans-Molenbeek is een persoon gewond geraakt bij een schietpartij. Maar ook in Sint-Joost-ten-Node en in het centrum van de hoofdstad vielen gewonden bij gevechten. Dat meldt ‘Sudpresse’ en wordt bevestigd door de bevoegde politiediensten.