Winkelcentrum Docks Bruxsel beleefde recordmaand in juli met 709.000 bezoekers

Oudergem Metrover­keer vrijdag­avond onderbro­ken door brandje: “Geen passagiers aanwezig”

Het metroverkeer tussen haltes Delta en Hermann-Debroux is gisteravond tussen 19 uur en 21 uur stilgelegd. Aanleiding was een brandje in een metrostel, waar op dat ogenblik geen passagiers in zaten. De brand doofde uiteindelijk vanzelf, waarna het metroverkeer kon hervatten. Dat meldt Bruzz.

13 augustus