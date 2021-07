Winkel geplunderd, waterkanon ingezet en twee arrestaties: politie heeft handen vol met amokmakers in centrum Brussel na nederlaag Rode Duivels

voetbal bijna vergeten olympiërs Maarten Martens (36) greep met Rode Duivels net naast medaille op Olympische Spelen van 2008 in Peking: “Halve finale tegen Nigeria zou ik graag herspelen”

2 juli In een tijd waarin deelnames aan EK’s en WK’s te hoog gegrepen waren voor onze nationale ploeg, rekenden we in 2008 op de Jonge Rode Duivels om ons land enig voetbalgenot te schenken. Na de halve finale op het EK voor beloften een jaar eerder, trok een deel van de huidige, gouden generatie met Maarten Martens (36) als kapitein naar de Olympische Spelen in Peking.