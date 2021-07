Winkel geplunderd, waterkanon ingezet en één arrestatie: politie heeft handen vol met amokmakers in centrum Brussel na nederlaag Rode Duivels

Brussels Gewest Brusselse meerder­heid ziet heil in gebruiks­ruim­ten voor drugsver­slaaf­den: “Vertrou­wens­band creëren bij mensen met zware drugspro­ble­ma­tiek”

29 juni In Luik bestaan ze al enkele jaren, en wellicht zien ze binnenkort ook in de hoofdstad het levenslicht: risicobeperkende gebruiksruimten voor drugsverslaafden. Not done volgens de ene, een structurele stap vooruit in het drugsbeleid volgens de andere. Brussels parlementslid Els Rochette (one.brussels-Vooruit) trekt mee aan het zeel van de gebruiksruimten. “Het signaal dat we geven is niet dat drugs oké is, maar dat mensen die met een zware verslaving kampen hulp nodig hebben.”