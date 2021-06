Wie zag dodelijke steekpartij op jonge moeder in Evere? Politie lanceert nieuwe oproep tot getuigen

Afgelopen zondag werd de 36-jarige Mounia Ouyahia rond 19.30 uur ter hoogte van de splitsing van de Twee Huizenstraat en de Kerkhof van Brussellaan aangevallen en met een snijdend voorwerp in de nek gestoken. De vrouw werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed aan haar verwondingen. Ze was op wandel met haar baby van amper twee maanden oud nadat ze op bezoek was geweest bij haar broer. De baby bleef ongedeerd achter en werd opgevangen door de sociale diensten en later herenigd met haar vader en de andere twee kinderen van het gezin, 8 en 11 jaar oud. Later op de avond werd een 21-jarige man met psychische problemen opgepakt. De man ontkent echter iets met de feiten te maken te hebben. “Die avond was hij naar eigen zeggen in dat ziekenhuis. Er moeten nog een heel aantal zaken worden geverifieerd in dit dossier, maar mijn cliënt ontkent de feiten te hebben gepleegd. Er is ook geen enkele link tussen hem en het slachtoffer”, beklemtoonde zijn advocaat vrijdag na de zitting van de raadkamer.

Beeldmateriaal

Ondertussen heeft de federale politie een opsporingsbericht verspreid. “De verdachte is mogelijk gevlucht via de Twee Huizenstraat, in de richting van de Willy Van Der Meerenstraat. In het kader van dit onderzoek is de politie op zoek naar getuigen of personen die meer informatie hebben over deze feiten. Ook aan personen die beeldmateriaal hebben van de feiten of de vluchtende verdachte wordt gevraagd contact op te nemen met de onderzoekers”, klinkt het. “Discretie wordt verzekerd.Was u getuige van deze feiten of hebt u meer informatie over deze zaak, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 30 0. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu. U kan het bericht nalezen op www.politie.be.”