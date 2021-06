Wie wilde Mounia (36) dood? Eerste verdachte vrijgelaten. Nieuwe verdachte ontkent alles ondanks verschillende bezwarende elementen

Op 30 mei werd de 36-jarige Mounia Ouyahia rond 19.30u ter hoogte van de splitsing van de Twee Huizenstraat en de Kerkhof van Brussellaan aangevallen en met een snijdend voorwerp in de nek gestoken. De vrouw werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed aan haar verwondingen. De moord zorgde voor een schokgolf in Evere en omstreken. Wie is tot een dergelijke laffe aanval in staat? Een vorm van zinloos geweld? Of zit er meer achter? De politie zette meteen de grote middelen in. Verdachte 1 moest echter al snel weer worden vrijgelaten. En verdachte 2 ontkent op zijn beurt elke betrokkenheid. Ondertussen blijft het raadsel.