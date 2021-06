Wie wilde Mounia (36) dood? Eerste verdachte vrijgelaten, nieuwe verdachte ontkent alles ondanks verschillende bezwarende elementen: “Bloedanalyse wordt cruciaal”

Jette UZ Brussel start reguliere zorg mondjes­maat op

8 juni Dankzij de dalende coronacijfers kan de reguliere zorg in het UZ Brussel in Jette opnieuw mondjesmaat opgestart worden. In een week tijd moeten er opnieuw meer operaties plaatsvinden zodat het ziekenhuis snel richting maximumcapaciteit kan gaan. Over hoeveel uitgestelde operaties het juist gaat, is niet duidelijk.