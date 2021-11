Wie waren de relschoppers in Brussel? Zowel leden van motorbendes als harde kernen van voetbalclubs liepen mee

Brussel Kerstboom uit Dilbeek is eindelijk aangekomen op de Grote Markt

Met zijn 18 (!) meter pronkt de nieuwe kerstboom uit Dilbeek op de Grote Markt in Brussel. Hij werd daar deze morgen in de vroege uurtjes geïnstalleerd. Zaterdagnacht zal hij worden versierd en volgende week zullen de lichtjes voor de eerste keer worden aangestoken. “Het is zover! Met de komst van de traditionele kerstboom wordt de periode van de eindejaarsfeesten in Brussel officieel ingeluid. We kijken er al naar uit dat jong en oud de kerstboom komen bewonderen”, aldus Philippe Close, burgemeester van de Stad Brussel.

18 november