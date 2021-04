Wie sloeg Luc (73) bewusteloos?

Heeft u Luc Van Belleghem woensdag gezien in de buurt van het Eugène Simonisplein of was u getuige van een ruzie waarbij hij betrokken was, dan wil de politie graag met u in contact komen. Dat kan door te bellen naar het gratis nummer 0800 30 30 0 of reageer via een e-mail naar opsporingen@police.belgium.eu. U kan de speurders ook bereiken via het online tipformulier.