Wie heeft Mussab Anwar Def-Allah gezien? Politie verspreidt opsporingsbericht

Brussel Begin 2023 uitspraak in aanklacht tegen Belgische staat in Maw­da-zaak

De rechtbank van eerste aanleg in Brussel heeft donderdag alle pleidooien gehoord in een burgerlijke aansprakelijkheidsprocedure gericht tegen de Belgische staat over de zaak-Mawda. De Belgische tak van de vereniging Defence for Children (DCI) eist daarbij een schadevergoeding van 10.000 euro en wijst op een tiental “ernstige tekortkomingen”.

