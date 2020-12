Wie gaat er naar assisen? Raadkamer aanslagen 22 maart beslist volgende maand

De raadkamer had tien dagen uitgetrokken voor de behandeling van het dossier, maar heeft uiteindelijk veel minder tijd nodig gehad. Als de raadkamer beslist dat het tot een assisenproces moet komen, zal de kamer van inbeschuldigingstelling zich nog over het dossier moeten buigen. Wanneer die zittingen zouden plaatsvinden, is nog niet duidelijk.

De aanslagen van 22 maart op de luchthaven Brussels Airport en in het metrostation Maalbeek kostten het leven aan 32 mensen, terwijl zo’n 340 personen gewond raakten. Beide aanslagen kwamen een viertal maanden na de aanslagen op 13 november 2015 in Parijs en waren het werk van dezelfde cel IS-terroristen. Drie terroristen, Najim Laachraoui en Ibrahim en Khalid El Bakraoui, lieten die dag het leven, maar in de weken en maanden nadien werden in totaal 13 personen in verdenking gesteld.