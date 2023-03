Werkstraf voor ex-Jihadiste die meisjes naar Syrië hielp vertrekken

Brand in rusthuis in Evere: 17 personen bevangen door rook, 2 kamers onbewoon­baar

De brand in het rusthuis in de Jean-Baptiste Desmethstraat in Evere is volledig geblust en alle bewoners kunnen naar hun kamers terugkeren. Twee kamers zijn weliswaar onbewoonbaar. Dat meldt de Brusselse brandweer.