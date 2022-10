Werkstraf voor Anderlechtfan die voetzoeker naar Mignolet gooide: “Toekomstige voetzoekergooiers moeten nu beseffen dat strafrechtelijke veroordeling wel degelijk mogelijk is”

AnderlechtDe 30-jarige Anderlechtsupporter die begin 2O20 een voetzoeker naar Club Brugge-doelman Simon Mignolet wierp is veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur. Ook moet hij een schadevergoeding van 1.651 euro betalen. Dit valt nog mee voor de man, aangezien Anderlecht een schadevergoeding van 43.000 euro had gevraagd.

Op 19 januari 2020 kende de recordkampioen een nieuw dieptepunt in haar bestaan. Door de nakende nederlaag tegen rivaal Club Brugge leek een plek in PO I een onmogelijke zaak te worden. Ten gevolge van deze frustratie gooide een ‘supporter’ een bommetje in het strafschopgebied waar Simon Mignolet stond. Een luide knal volgde en de keeper deinsde verschrikt achteruit.

“Voor de wedstrijd hadden ze rookbommen gebruikt en ik dacht dat het weer zo’n ding was. Net toen ik ernaartoe stapte, begon het te branden. Gelukkig ben ik weggegaan, want iedereen heeft gezien wat er daarna gebeurde”, reageerde hij na de match. Vincent Kompany, toen nog als speler op het veld, toonde vervolgens opnieuw zijn klasse en riep de eigen fans ostentatief tot de orde.

Rug tegen muur

Waar de gevolgen voor de speler gelukkig beperkt bleven waren die voor de club groter. De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) besliste dat de club een deel van de tribune achter het doel moest sluiten voor 1 match en daarnaast werd de maximumboete van 5.000 euro opgelegd. Anderlecht besliste niet in beroep te gaan tegen de sanctie maar diende wel een klacht met burgerlijke partijstelling in. Aan de hand van de camerabeelden hadden spotters de gooier immers geïdentificeerd als J.D. uit Herzele. De man werd verhoord maar ontkende aanvankelijk elke betrokkenheid. Uiteindelijk gaf hij toch toe de voetzoeker gegooid te hebben maar ter zitting klonk het dan toch weer anders. “Ik heb niets geworpen”, klonk het resoluut tegen de rechter. “Men heeft mij daar letterlijk met de rug tegen de muur gezet en me doen bekennen. Eerst zeiden de agenten dat Anderlecht 10.000 euro zou vragen, daarna werd het plots 60.000 euro. En dan zou ik ook nog in de cel belanden mocht ik niet bekennen. Ik dacht aan mijn vrouw en familie en heb dan maar gezegd wat ze wilden horen.”

Onvoldoende maatregelen

Anderlecht vroeg een schadevergoeding van 43.000 euro omdat een aantal vakken verplicht moesten gesloten worden. Het parket vorderde dan weer 6 maanden cel. Volgens de rechter was het wel degelijk J.D. die de bewuste voetzoeker geworpen had. Uiteindelijk hield de rechter het bij een werkstraf van 50 uur. Ook de claim van 43.000 euro werd fors gereduceerd. De rechtbank meende immers dat de club onvoldoende voorzichtigheidsmaatregelen had genomen. Bij het inkomensverlies werd een voorbehoud aangetekend waardoor de schadevergoeding voorlopig op 1.651 euro werd begroot. Brian Stuckens, die de recordkampioen vertegenwoordigde, is tevreden met de uitspraak. “Dit is duidelijk een principebeslissing.. Toekomstige voetzoekergooiers moeten nu beseffen dat strafrechtelijke vervolging en daaropvolgende veroordeling wel degelijk mogelijk is”, klinkt het.

