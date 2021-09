Werfkraan valt op straat in Vorst: 3 arbeiders gewond

Brussels Gewest MI­VB-jongerenta­rief slaat aan: 40 procent meer schoolabon­ne­men­ten verkocht

16 september Het nieuwe jongerentarief van de MIVB is een schot in de roos bij de scholieren. De verkoop van het aantal schoolabonnementen is met maar liefst 40 procent gestegen in vergelijking met de twee vorige jaren: in 2021 werden al 35.812 schoolabonnementen verkocht, tegenover 25.615 in 2020.