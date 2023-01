Welke wagens moet ik zeker gezien hebben? Waar kan ik parkeren? En wat kost een ticket? Alles wat je moet weten over het honderdste Autosalon op de Heizel

BrusselHet kruim van de autowereld strijkt vanaf dit weekend weer neer in Brussel voor het Autosalon. Het gigantische evenement in Brussels Expo is dit jaar toe aan zijn honderdste editie. Maar wat valt er allemaal te beleven? Hoe geraak je er en hoeveel kost het om langs te gaan? Wij bundelden alle praktische info in een handig overzicht.

Waar en wanneer vindt het Autosalon plaats?

Na twee afgelaste edities keert het Autosalon dit jaar weer terug in fysieke vorm, maar de organisatoren blijven wel trouw aan het succesrecept. De jubilieumeditie - het Autosalon wordt dit jaar voor de honderdste keer georganiseerd - vindt opnieuw plaats in Brussels Expo, van zaterdag 14 tot en met zondag 22 januari. Ook dit jaar verwacht de organisatie weer zo’n 500.000 autoliefhebbers op de Heizel.

Welke merken hebben een plekje op het Autosalon?

In totaal trekken meer dan 50 exposanten naar Brussels Expo om hun nieuwste modellen en snufjes voor te stellen aan het grote publiek. De meeste grote merken zijn van de partij, zelfs Tesla, Bentley en Lamborghini zijn erbij. Op die manier is zo’n 95 procent van de Belgische automarkt vertegenwoordigd. Al die spelers nemen maar liefst vijf paleizen van de Heizel in. Je vindt ze allemaal in Hallen 5, 6, 7, 9 en 11.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Elektrisch is hét woord van deze editie. © Tim Dirven

Wat moet ik zeker gezien hebben?

Traditioneel werken zowat alle merken toe naar het Autosalon, zodat ze er kunnen uitpakken met nieuwe modellen. Dit jaar is de trend heel duidelijk elektrisch. Zo betreedt het Chinese BYD bijvoorbeeld de Belgische markt met haar elektrische wagens. Ook voor Ford staat het salon in het teken van elektrificatie en Nissan toont er eveneens een volledig vernieuwd en geëlektrificeerd gamma. Polestar stelt dan weer de nieuwe Polestar 3 voor en Renault pakt onder andere uit met de Scénic Vision. Tesla, dat alleen maar elektrische wagens verkoopt, presenteert het nieuwste Model S Plaid. Subaru hoopt de bezoekers tot slot te verleiden met de Solterra. Dat is trouwens één van de finalisten van ‘Car of the Year'.

De verkiezing van die ‘Car of the Year’ bestaat al sinds 1964, maar voor het eerst wordt de prijs uitgereikt op het Brusselse Autosalon. Dat toont aan hoe belangrijk ‘ons’ autosalon op de internationale markt geworden is. Er zijn zeven modellen genomineerd, en ook die zijn allemaal elektrisch. Ze staan één voor één uitgestald in Hal 9. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de persdag op 13 januari.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het is niet altijd makkelijk om het overzicht te bewaren op het Autosalon. © Vincent Duterne/photonews

Zijn er nog nieuwigheden?

Dit jaar pakt de organisatie uit met een heus forum. Dat vind je in Hal 9, vlak naast de genomineerden voor de prijs van ‘Car of the Year’. In de zogenaamde Forum-Dôme kan je allerlei infosessies volgen met experts uit de sector. FEBIAC, de federatie van de Belgische auto- en tweewielerindustrie, neemt er heel wat voor zijn rekening, maar ook de exposanten zelf komen langs. Zo ben je meteen op de hoogte van de laatste innovaties. In de Dôme zijn 150 zitplaatsen. Het volledige programma vind je hier.

Wat zijn de openingsuren?

Het Autosalon werkt met vaste openingsuren. Negen dagen lang is het salon elke dag open van 10 tot 19 uur, al zijn er wel twee uitzonderingen. Op maandag 16 en vrijdag 20 januari vinden er nocturnes plaats. Dan mag je de nieuwe auto’s bewonderen tot 22 uur.

Waar kan ik iets eten?

Wie een hele dag op de Heizel vertoeft, hoeft zeker niet om te komen van de honger. In elk van de hallen zullen verschillende standjes de catering verzorgen. Dat gaat van hotdogs en broodjes tot een echt pop-uprestaurant. Ben je toch eerder op zoek naar een restaurantje voor ’s avonds of een snelle lunch in het centrum? Kijk dan zeker eens in ons dossier met restotips in Brussel of onze lijst met pastarestaurants in de hoofdstad.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De hoofdingang ligt aan Paleis 5. © Marc Baert

Hoe geraak ik er?

De Heizelvlakte kan je op verschillende manieren bereiken. Wie met de auto komt, kan gebruikmaken van Parking C. Daar is plaats voor zo’n 10.000 wagens. Op de Brusselse Ring neem je afrit 7A en volg je de wegwijzers ‘Expo’. Die brengen je naar de parking, op wandelafstand van de Heizelpaleizen. Je betaalt er wel 10 euro om je wagen achter te laten. Ben je op zoek naar een goedkoper alternatief? Wij zochten eerder al uit waar je je auto kwijt kan voor weinig geld.

Een andere optie is het openbaar vervoer . Buslijn 83 richting Heizel stopt aan halte ‘Heizel’, vlak bij de ingang. Wie lijn 83 naar Berchem Station of Mariëndaal neemt, moet afstappen aan halte ‘Paleis 12’. Tram 9 stopt dan weer aan het Koning Boudewijnstadion en tram 3 in de nabijgelegen Meysselaan. Bij tramlijn 7 richting Heizel is Brussels Expo dan weer de eindhalte. Wie de metro neemt, heeft slechts één optie: lijn 6 richting Koning Boudewijn. In dat geval stap je af aan halte ‘Heizel’.

Hoeveel kost een ticket?

Je kan je tickets zowel online als aan de kassa kopen. Tot 13 januari betaal je 12,50 euro voor een kaartje. Vanaf 14 januari, de dag waarop het evenement start, is dat 15 euro. Kinderen tussen 6 en 15 jaar genieten van een korting. Voor hen betaal je 7,50 euro in voorverkoop en 10 euro als je je ticket de dag zelf koopt. Kinderen onder 6 jaar mogen gratis binnen. Wie online een ticket wil bemachtigen, doet dat hier.

