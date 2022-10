Weldra nieuwe loopbruggen in Sint-Agatha-Berchem en Ganshoren

De Gentsesteenweg is een belangrijke stedelijke as, en het treinstation van Sint-Agatha-Berchem een belangrijk knooppunt in de Brusselse periferie voor openbaar vervoer. De twee voetgangersbruggen, in Sint-Agatha-Berchem en Ganshoren, zullen enkele honderden meters van elkaar liggen en de twee delen van de Gentsesteenweg met elkaar verbinden. Het Nederlandse architectenbureau AM/TV IPV Delft en het Brusselse Artgineering staan in voor de werkzaamheden. Beide bruggen vervangen er de overweg die in 2016 werd geschrapt.

De voetgangersbrug in Sint-Agatha-Berchem wordt 50 meter lang en 3 meter breed, en ook geschikt voor fietsers dankzij fietsgoten. Er komen ook liften, die in de zomer van 2023 operationeel zullen zijn. Als materiaal werd cortenstaal gebruikt, ecologisch en economisch omdat het zeer onderhoudsvriendelijk is. In de loopbrug is ook LED-verlichting geïntegreerd. De loopbrug van Ganshoren is 35 meter lang en 3 meter breed, en vervaardigd uit hetzelfde materiaal. In totaal gaat het om een investering van 4 miljoen voor de twee bouwwerken.

Volledig scherm nieuwe loopbruggen in Sint-Agatha-Berchem en Ganshoren © Infrabel

Met de bruggen wil infrabel de veiligheid op en rond het spoor verhogen. Voor de overweg aan het treinstation van Sint-Agatha-Berchem werd geschrapt, liepen de mensen er over de treinsporen. Levensgevaarlijk volgens de spoorbeheerder. Naast de twee loopbruggen omvat de vergunningsaanvraag ook de herinrichting van het perron aan het stationsgebouw. Dat wordt verhoogd en verlengd. Het centrale deel van de voetgangersbrug in Sint-Agatha-Berchem werd in de nacht van 22 en 23 oktober geïnstalleerd. De loopbrug in Ganshoren wordt midden december in één stuk over het spoor geplaatst.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.