Wegpiraat rijdt 101 kilometer per uur in zone 30

Brussel Politie blijft aandachtig na onlusten in Brussel centrum

De politiezone Brussel Hoofdstad Elsene blijft waakzaam na de onlusten in het centrum van Brussel zondagavond. Gisteren was de politie massaal aanwezig toen er in het centrum onrust uitbrak nadat een auto in brand gestoken werd. Bij de interventie werden negen amokmakers opgepakt. “We blijven aandachtig na de incidenten van zondag. De openbare rust en veiligheid zijn onze prioriteit in alle wijken”, zegt Ilse Van de keere, woordvoerder van de Brusselse politie.

11 juli