“Weg met stereotiepe stedenbouw”: Brussel ijvert voor een vrouwvriendelijkere openbare ruimte en laat lokale tienermeisjes nieuw skatepark ontwerpen

Bevoegd schepen van Stedenbouw en Openbare Ruimte Ans Persoons (One Brussels-Vooruit) heeft meer dan honderdduizend euro uitgetrokken voor zes verschillende projecten. De intussen geselecteerde projecten ontvangen een subsidie van de Stad tussen € 1.000 en € 80.000. “Het verschil in gebruik van de openbare ruimte manifesteert zich al op heel jonge leeftijd, cru gezegd worden jongens aangespoord om buiten te spelen en blijven meisjes binnen met de poppen. De inrichting van de openbare ruimte is dan ook vooral op hun noden afgestemd, denk maar aan de vele pleinen met een centraal sportveld. Meisjes en vrouwen bewegen zich vooral in perifere delen van zulke pleinen en maken dus maar zeldzaam gebruik van de volledige ruimte.” Ook de progressieve vrouwenbeweging Zijkant stelde vast dat de openbare ruimtes vooral jongens aantrekt. “Meisjes lijken zich vaak niet welkom te voelen op deze plaatsen, en daarom kregen wij het idee om ze te laten meedenken” zegt Julie Van Garsse van Zijkant. Ook oudere mensen en kinderen kunnen volgens de organisatie alleen maar baat hebben bij een veilige en open ruimte die voor iedereen toegankelijk is.

Girls make the city

Zijkant werkt samen met de Stad Brussel, samen hopen ze het beeld van de stad te veranderen naar een veiligere en genderinclusievere plaats. Het skatepark aan de Kapellekerk in hartje Brussel vorm het decor van één van de projecten van Zijkant. Het onderging reeds een metamorfose en zal in het najaar nog beter ingericht worden met het oog een vrouwvriendelijkere plek te worden. “De bedoeling is om lokale meisjes uit de buurt samen te brengen en te laten meedenken over de herinrichting van het skatepark zodat ook zij er zich thuis zullen voelen in de toekomst”, legt Van Garsse uit. “Vaak voelen meisjes zich onveilig op straat, en daar willen we met het project ‘Girls make the city’ verandering in brengen. We willen knusse hoeken creëren waar elk meisje zich goed voelt.” De tienermeisjes krijgen carte blanche en mogen hun creativiteit de vrije loop laten tijdens de workshops die in september van start gaan. Later dit jaar zullen de beste ideeën uitgewerkt worden door een architectenteam en vorm krijgen in de openbare ruimte. Voor de kerstvakantie zou er dan een installatie moeten staan in het skatepark.