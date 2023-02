WEERBERICHT. Zwaarbewolkt in Brussel vanochtend

Drogenbos Inwoners Drogenbos kunnen met asbest terecht bij Intradura

Inwoners van Drogenbos kunnen voortaan met hun asbestafval rechtstreeks terecht bij afvalintercommunale Intradura. De gemeente sloot daarvoor een overeenkomst af met Intradura. Iedere eerste vrijdag van de maand tussen 14 en 16 uur kunt iedereen gratis terecht met zijn of haar asbestafval bij de intercommunale aan Dorent 5 in Drogenbos. Het afval mag enkel asbesthoudende producten bevatten en moet worden gestort in een speciale container. De gemeente verkoopt zakken voor asbest aan 0,50 euro per kleine zak, 1,25 euro per plaatzak en beschermmiddelen zoals een wegwerphandschoenen, een wegwerpoverall en een masker van het type FFP3 aan 13;50 euro.