WEERBERICHT. Zo goed als heldere ochtend in Brussel

Oudergem Gewapende overvaller steelt 110 euro, maar toont berouw en geeft centen terug wanneer wijnhande­laar treurt dat hij door crisis amper iets over houdt

Een wijnhandelaar in de Brusselse gemeente Oudergem is donderdag het slachtoffer geworden van een gewapende overval. Een man bedreigde de uitbater en eiste de inhoud van de kassa. Hij kreeg 110 euro, maar eiste meer geld. Toen de handelaar zei dat hij door de opeenvolging van crisissen amper geld over houdt, gaf de overvaller de centen terug. “Hij had medelijden met ons”, aldus de wijnhandelaar.

14 januari