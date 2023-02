WEERBERICHT. Vanochtend kans op overwegend bewolkt weer in Brussel

voetbal challenger pro league Thierry Dailly (RWDM) stelt iedereen gerust: “Ik blijf president van deze schitteren­de club ‘till I die’”

Aan de vooravond van de start van de Promotion Play-Offs is de rust in de bestuurskamer van RWDM helemaal teruggekeerd. Iedereen deelt opnieuw dezelfde visie. Net op tijd om het ultieme doel te bereiken: de titel veroveren in de Challenger Pro League. “Ik blijf president van deze schitterende club ‘till I die’, tot ik doodga”, is Thierry Dailly duidelijk.