WEERBERICHT. Vanochtend kans op lichte regen en bewolking in Brussel

Brussel Verdachten Sky-dos­sier blijven dan toch in cel: parket tekent beroep aan

Het federaal parket is in beroep gegaan tegen de beslissing van de Brusselse raadkamer om twee verdachten in omvangrijke drugdossiers vrij te laten. De twee verdachten moesten donderdag voor de raadkamer verschijnen, maar werden door die raadkamer vrijgelaten omdat ze niet konden worden overgebracht naar het justitiepaleis.

23 december