WEERBERICHT. Vanochtend kans op helder weer in Brussel

60 jaar nadat snelweg Hallerbos doorklief­de steken dieren binnenkort veilig R0 over: waarom auto’s door het bos razen en alles wat u moet weten over het nieuwe ecoduct

De eerste werken voor de bouw van ecoduct over de R0 in het Hallerbos zijn gestart. Het verkeer raast al decennia lang door één van de mooiste bossen van het land. Hoe komt het dat het bos ooit doorklieft werd door een snelweg? Leven de dieren in beide boshelften dan al die tijd geïsoleerd van elkaar? En welke beestjes zullen dat ecoduct graag gebruiken? Wij zochten het uit.