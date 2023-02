WEERBERICHT. Vanochtend kans op bewolkt weer in Brussel

Blijft carnaval ook zonder confetti een feest? Zaventem test het uit, maar volgen nog andere gemeenten?

Is carnaval zonder confetti nog wel carnaval? Volgende maand kennen ze in Zaventem het antwoord want daar zullen carnavalisten voor het eerst geen confetti van hun praalwagens in het publiek mogen gooien. Het verbod geldt evenwel niet voor kindjes die langs het parcours staan. En hoe zit het in andere steden en gemeente in onze regio? Wij deden de rondvraag.