WEERBERICHT. Vanochtend kans op bewolking in Brussel

Voortaan geen foto’s en filmpjes meer in C12: “Willen privacy van clubbers beschermen”

Foto’s en video’s maken tijdens een nachtje uit in de C12 is verleden tijd. Voortaan worden camera’s van smartphones er bedekt met een sticker. Dat verkondigde de Brusselse nachtclub onder het Centraal Station via haar sociale mediakanalen. Met de maatregel wil men klanten beschermen tegen ongewenst beeldmateriaal, en clubbers aanmoedigen om meer in het moment te leven.