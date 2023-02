WEERBERICHT: Vanochtend bewolking in Brussel

Puurs-Sint-Amands/Buggenhout/Londerzeel/Meise Quality time met valentijn: fietsen door het groen van Kalfort tot de Brusselse rand en terug

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van valentijn. Zo fiets je door het groen van Kalfort tot de rand rond Brussel en terug.

10 februari