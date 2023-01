WEERBERICHT. In Brussel zwaarbewolkte ochtend en lichte regen

Brussel Vrouw smokkelde 550 gram cocaïne uit Curaçao “op eigen houtje”: parket vordert 36 maanden cel

Een Nederlandse vrouw uit Kasterlee heeft zich dinsdag voor de Brusselse correctionele rechtbank moeten verantwoorden omdat ze afgelopen zomer drugs had gesmokkeld. De vrouw was op negen september met een vlucht vanuit Curaçao aangekomen op Brussels Airport maar bleek bij een controle door de douane 550 gram cocaïne bij te hebben, verstopt in haar lichaam. Volgens de vrouw had ze het transport op eigen houtje georganiseerd.

3 januari