WEERBERICHT: Bewolkte ochtend in Brussel

Vilvoorde Minister Somers bezoekt renovatie­pro­ject in Arsenaal­straat: “Goedkoper; efficiën­ter en sneller renoveren doen we samen”

De energiecrisis slaat hard toe. De nood om te renoveren is groter dan ooit, niet alleen voor het klimaat, maar ook voor de portemonnee. Renoveren is voor veel mensen echter te duur, te veel ‘gedoe’ of te lang wachten. Daarom lanceerde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) zijn project rond wijkrenovaties. Vilvoorde tekende hierop in, samen met ruim 200 andere steden en gemeenten. Samen met burgemeester Bonte (Vooruit) en schepen Paredis (CD&V), kwam Somers enkele werven inspecteren.

27 januari