WEERBERICHT: Bewolking in Brussel vanochtend

Halle Leden Halse afdeling S-Plus Bond amuseerden zich tijdens Nieuwjaars­con­cert in Oostende

De leden van seniorenvereniging S-Plus Bond ‘Achille Van Acker’ trokken naar Oostende voor het jaarlijkse S-Plus Nieuwjaarsconcert in het Casino Kursaal. Heel wat bekende vedetten waren er van de partij. Johan Verminnen werd als centrale gast in de bloemetjes gezet voor zijn lange carrière en Sandra Kim liet haar grootste hits los op het publiek. Daarnaast ontbrak ook het komische duo Patrick Onzia en Dirk Van Vooren niet. De muzikale begeleiding werd verzorgd door de Lou Roman showband, terwijl Luc Appermont het hele gebeuren aan elkaar praatte. De Halse vereniging heeft een breed aanbod aan activiteiten voor Halse senioren. Naast het concert is er ook het maandelijkse ‘Gezellig Samenzijn’ met gratis diner. De leden kunnen verder genieten van de tweewekelijkse kaartnamiddagen, een groot seniorenfeest in CC ‘T Vondel, een kerstfeest met cadeautjes, verschillende daguitstappen, swipe-café’s om met een tablet of smartphone te leren werken en lezingen over diverse onderwerpen. “Eén ding is zeker, onze leden hebben geen tijd om zich te vervelen!” zegt voorzitter Arno Pirolo. Wie interesse heeft om lid te worden kan terecht op arno.pirolo@hotmail.com of bellen naar het nummer 0496/47.31.77.

23 januari