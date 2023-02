WEERBERICHT: Bewolking in Brussel vanochtend

Halle Muilezel heeft pas tijdens rechtszaak ernst van de feiten door: “Zou ik toch geen advocaat mogen nemen?”

Een vrouw uit Halle heeft zich voor de Brusselse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor het uitlenen van haar bankrekening en -code aan een criminele organisatie. Opvallend: de jonge vrouw had niet door dat ze iets had misdaan. Pas toen ze de vordering van de procureur hoorde begon het door te dringen dat ze zwaar in de problemen zat.

