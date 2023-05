WEER. Vanochtend kans op mist in Brussel

Dankzij Viktor (25) was je tot 7.500 herbruikba­re bekers per uur af óp het festival­ter­rein: “Nee, ze keren niet kletsnat terug naar de bar”

Amper 25 jaar is hij, maar toch heeft Viktor Roels uit Erps-Kwerps zich al op de festivalkaart gezet. Met zijn bedrijfje The Cup Street staat hij komende zomer namelijk op heel wat festivals, waar zijn mobiele wasstraten tot 7.500 herbruikbare bekers per uur kunnen afwassen op het festivalterrein zelf. “Organisatoren vrezen vaak de overstap van wegwerp- naar herbruikbare bekers, maar dat is niet nodig”, aldus Viktor, die tegenwoordig in Brussel woont.