WEER. Redelijk helder weer in Brussel vanochtend

voetbal Jupiler pro League ‘Bouwwerf’ RWDM ligt zichtbaar stil, supporters wachten geduldig op eerste inkomende transfers

Op minder dan vijf weken voor de competitiestart in de Jupiler Pro League is RWDM nog een bouwwerf, die zichtbaar stil ligt of waar nauwelijks vooruitgang wordt geboekt. Wel is al afscheid genomen van een aantal spelers wiens aflopende contract niet werd verlengd, maar aan inkomende kant is het windstil.