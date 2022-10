Wéér protest tegen Brussels circulatieplan: verkeersborden beklad en bloembakken omvergegooid in centrum

Zaventem RESTOTIP. Huisberei­de taarten bij Cr’aime de la crème: “In winter neemt interesse in ijs af, dus kiezen we voor ideaal herfst- en winterdes­sert”

Al dik twee jaar verkopen Anaïs Vlieger (33) en Pascal De Deyne (37) ijs en ijstaarten in het verkooppunt onder hun woning in Zaventem, maar sinds kort kan je bij Cr’aime de la crème ook voor het eerst voor een assortiment taarten terecht. Elke zondag staat Pascal in de vroege ochtend op om verschillende taarten te creëren. “Met dit aanbod willen we de winterperiode, waarin de Belg minder ijsjes eet, overbruggen”, klinkt het.

27 oktober