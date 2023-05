WEER. Kans op helder weer vanochtend in Brussel

Brede trams en geparkeer­de SUV’s in smalle straten, een probleem? “Parkeer zo dicht mogelijk tegen de stoep”

Ondertussen een bekend beeld in de Morisstraat in Sint-Gillis: tussen de geparkeerde wagens en de trams is vaak maar enkele centimeters speling. Dat de nieuwe trams tien centimeter breder zijn dan hun voorganger, en SUV’s ook steeds meer plek innemen, maakt de situatie niet beter. “Het is vaak een kwestie van millimeters”, zegt MIVB-woordvoerder Guy Sablon. “Maar voorlopig ontvingen we nog geen opmerkingen van buurtbewoners die niet meer kunnen parkeren.”