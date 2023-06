WEER. Kans op helder weer vanochtend in Brussel

Update Brusselse Ring drie uur eerder dan voorzien weer open: nieuwe brug succesvol geplaatst

De ring rond Brussel in Zaventem is zondag rond 11 uur weer opengegaan, 3 uur eerder dan voorzien. De nieuwe brug van de Hector Henneaulaan is succesvol geplaatst. Dat heeft De Werkvennootschap, die de werken uitvoerde, laten weten. Normaal gezien zou de Brusselse ring afgesloten zijn van zaterdagavond om 20 uur tot zondagmiddag om 14 uur, maar de werken verliepen vlotter dan voorzien.