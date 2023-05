WEER. Kans op helder weer in Brussel vanochtend

Ruim maand werken aan kruispunt Adenauer­laan, Cokerie­straat en Woluwelaan in Cargo­vil

In opdracht van De Watergroep dienen er in het Grimbergse deel van bedrijvenzone Cargovil werken uitgevoerd te worden waar de Konrad Adenauerlaan, Cokeriestraat en Woluwelaan bij elkaar komen in een rotonde. De werkput is gelegen in de berm en alle verkeer blijft tijdens de werken toegelaten.